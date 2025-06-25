Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Haziran 2025 10:22
Öğretmenlik mülakatına hazırlık

Merhabalar. 21 Temmuz'da felsefe grubu öğretmenliği için mülakata gireceğim. Mülakata nasıl ve nerden hazırlanılır, genel anlamda ne soruluyor ve nasıl ilerliyor vs. gibi konularda fikir verirseniz sevinirim.

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