Aday memurun ilişiğinin kesilmesi ve idari yargı

Kardeşim neyden dolayı ilişiğinin kesildiğinde bağlı. Tamam dayanak dmk56 ama ne olduda bu maddeyi uyguladılar o o önemli. Ayrıca ilk derece ve bölge mahkemelerinde hepsi olumsuz mu geldi

Kardeşim neyden dolayı ilişiğinin kesildiğinde bağlı. Tamam dayanak dmk56 ama ne olduda bu maddeyi uyguladılar o o önemli. Ayrıca ilk derece ve bölge mahkemelerinde hepsi olumsuz mu geldi