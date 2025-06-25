Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2025 10:24
Aday memurun ilişiğinin kesilmesi ve idari yargı

Aday memur iken dmk 56 ile ilişiği kesilenler. Aym bu maddeyi iptal etti. Dosyam danıştayda göreve göner miyiz


Srkan112
Şef
25 Haziran 2025 12:46
Kardeşim neyden dolayı ilişiğinin kesildiğinde bağlı. Tamam dayanak dmk56 ama ne olduda bu maddeyi uyguladılar o o önemli. Ayrıca ilk derece ve bölge mahkemelerinde hepsi olumsuz mu geldi

Punisher0606
Aday Memur
25 Haziran 2025 13:01

Görev dışında yasaklanan tutum ve davranışlardan kınama sakal ve izinsiz 2 gün göreve gelmeme cezalarım vardı. Kınama kınama uyarma dmk 56 ile ilişigim kesilmişti

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