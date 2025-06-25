Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2025 10:26
Aday memur

Aday memur iken dmk 56 md gereği ilişiği kesilenler, Aym bu maddeyi iptal etti dosyam danıştayda. Göreve döner miyiz


Kenzo123
Memur
25 Haziran 2025 10:40

Aynı durumdayız. Benim avukat döneriz diyor. Başka davalarda aym yürürlük tarihi ertelemesine rağmen mahkemeler şimdiden kararı uyguluyor biz kazanıyoruz dedi. Bu konuda danıştay 12. Daire içtihat vericek. 2020den beri verdikleri kararlarda yürürlük tarihi ertelense bile anayasa üstündir aym kararı bu davalarda derhal uygulanmalıdır demişler. İçtihat değişikliğine gidip ak dediklerine kara demezlerse döneceğiz inşallah


Kenzo123
Memur
25 Haziran 2025 10:42

Senin avukat ne diyor

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