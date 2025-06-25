KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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25 Haziran 2025 10:36
988 kişilik ticaret bakanlığı alımı tebligat bekleyenler

Arkadaşlar bu alımla atanıp tebligatların ne zaman gönderileceğini bilen ya da konuyla ilgili kurumla görüşen var mı . Ben beklemekten gerildim artık

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