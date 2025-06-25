Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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25 Haziran 2025 10:59
YÖK becayiş sonuçlarından sonra ne yapılacak?

Eşleşenler ve süreci başlayanlar yazabilir mi lütfen?

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