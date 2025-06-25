KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler :


25 Haziran 2025 11:14
2025-1 Merkezi Atama EEM Alım Sayısı Belli Oldu

Arkadaşlar aldığım bilgilere göre TEİAŞ son kez 2025-1 atamasında yüklü bir EEM alımı yapacak. Herkese hayırlı olsun.


muhendisee
Aday Memur
25 Haziran 2025 11:51

nereden öğrendiniz acaba hocam?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar Mühendisliği 2026 KPSS Başvurusu Hakkında Her ŞeyAtama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?Orman mühendisliği memurluk için elverişli bir tercih mi?Tigem'deki elektrik mühendisleri hkZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2025/1Adalet Bakanlığı 35 Yaş Sınırını Kaldırdı, Bu Karar Tüm Bakanlıklar İçin Emsal OlmalıdırVakıflar genel müdürlüğümsbAdalet Bakanlığının Bir Türlü Gelmeyen Alımı

Sözlük

son vermek 1 günaydın sözlük 1 İyi geceler sözlük 1 evde kalma vergisi 3 soğan intoleransı 2 kendini bir şey zannetme 1 güne bir söz bırak 1 özledim seni 1 duvar örmek 2 Aç karnına kola içmek 1

Son Haberler

Türkiye'nin 'en güçlü' gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandıEuro kritik eşiğe çok yaklaştı!İmamoğlu'na yeni dava: Duruşma günü belli olduGizli kamera rezaletinin ardından Belediye o bungalovu yıktıKene bir can daha aldı

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması