Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Haziran 2025 11:44
ücretsiz izindeylen promosyon
merhabalar adalet bakanlığında çalışan biri doğum sebebi ile ücretsiz izne ayrılan bir kişi promosyon talebinde bulunabilir mi ? süreç nasıl işliyor ?

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