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Editörler : supporters.


25 Haziran 2025 11:53
Türk telekom zam iddidası

Türk Telekom?un internetinde büyük bir fiyat artışı yapacağı iddia edildi alım gücünün düştüğü bu dönemde temel ihtiyaç olan internetin daha da pahalı hale gelmesi çok üzücü nasıl ödenecek nerelerden kısacağız bilmiyorum fiyatlarıda yazayım size bu şekilde olması planlanıyormuş

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200 Mbps - 18 Ay - &#8378;800

500 Mbps - 18 Ay - &#8378;900

1000 Mbps - 18 Ay - &#8378;1.000

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