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Editörler : supporters.


25 Haziran 2025 12:08
Türk telekom zam iddiası

Türk Telekom?un internetinde büyük bir fiyat artışı yapacağı iddia edildi alım gücünün düştüğü bu dönemde temel ihtiyaç olan internetin daha da pahalı hale gelmesi çok üzücü nasıl ödenecek nerelerden kısacağız bilmiyorum fiyatlarıda yazayım size bu şekilde olması planlanıyormuş.

16 Mbps - 18 Ay - 700 tl

24 Mbps - 18 Ay - 700 tl

50 Mbps - 18 Ay - 750 tl

100 Mbps - 18 Ay - 750 tl

200 Mbps - 18 Ay - 800 tl

500 Mbps - 18 Ay - 900 tl

1000 Mbps - 18 Ay - 1.000 tl


Yusuf paşa
Aday Memur
25 Haziran 2025 12:29

hattımı kontorlu yapıp kurtulacağım zaten telefon ile konuşmayı sevmiyorum

Toplam 1 mesaj

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