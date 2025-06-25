Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Haziran 2025 12:16
proje okulu kararnamesi ve özür grubu

Bakanlığın il içine bakışı ortada sebep nedir bilemiyorum örneğin;

-ikametgah olan yere özür ataması kalktı engellendi ,

- Proje okullarına ilçelerden il merkeze geçiş olmadı ,

-il içi özür grubu atamaların da ilçe emri verilmiyor

-onu geçtim seminerler bir ilçeden başka ilçeye bile yaptırılmadı vs vs.

Peki il içi özür grubu yapılmadan proje okuluna atananların yerleri boş görülecek mi? Boş kadrolar il dışı özür grubuna mı kalır?

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