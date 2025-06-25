Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Haziran 2025 13:35
İstirahat Raporu Teslimi

istirahat raporları bitiş tarihinden sonra en geç ne zaman kuruma teslim edilmelidir


lDeimosl
Genel Müdür
25 Haziran 2025 14:46

İstrahat raporunun bir örneği en geç alındıktan 24 saat sonra, aslı bittikten sonraki ilk iş günü teslim edilmelidir.


xvatandaşşx
Şube Müdürü
25 Haziran 2025 14:48
hocam bittikten sonraki ilk iş günü değil mi bende öyle biliyorum
Toplam 2 mesaj

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