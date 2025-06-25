Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
25 Haziran 2025 14:02
Tayin Bu Şekilde Olur mu?

Dostlar Sağlık Bakanlığında Memur Kadrosunda çalışıyorum 6 senedir. Atama nakil formu ve dilekçe doldurdum verdim ret geldi çünkü ben adres belirttim

örn: Silivri devlet hastanesi-selimpaşa devlet hastanesi vb diye...

Ret gelince az önce yine doldurdum bu sefer İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak yazdım.

Sorum şudur: 25-30 Haziran aralarında açılacak olan il dışı atama dışında bir başvuru oldu bu değil mi? Benim asıl il dışı tayin döneminde başvuru yapmam gerekiyor?

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