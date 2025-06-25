Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Haziran 2025 14:54
Zorunlu görevlendirme mümkün mü?

Merhaba hocalarım, hepinize iyi tatiller, proje okullarında müdür istemediği öğretmeni zorunlu gorevlendirebilir mi yani aslında gonderemz biliyorum ama bizim burda milli eğitim mafya gibi, c.emaaatlerle is yürütülüyor,bizim müdür buranın ünlü c.meaat, topluluğu üye arkası güçlü birkac ohretmeni yaptı, yani öyle bir şey olursa hangi yolları izlemek gerek, valla 3 kursu kazanacaz, halkımızla ,ailemizin parasıyla dersanelere gittik, yeri geldi uzduk aileyi okuyacağız diye, okulu kendijiz okuduk, işi kendimiz aldık ama bunlar All.ah gibi davranıyorlar ,mini z.alimlerle uğraşıyoruz, 3 kursu için zaten özel hayat, dışarı zor ,öğrencisi velisi ayrı ülke ayrı bir de bu mini firavunlarla uğraşıyoruz bir de kalkıp z.alom İsrail diye yürüyüş yapıyor, siz onlaardan daha zalimsizni, neyse sinirlendim:)böyle bir durumda ne olmalı, çünkü idare normalde puandır ama projede idare istediğini gönderir diyor, ki gönderiyor arkası var diye, teşekkür şimdiden cevap için,sol kolum ağrıdı bu öğretmenlik işini aldigimdan beri,10 yılda 40 yıl yaşlandım.


uzmanogretmjen
Aday Memur
25 Haziran 2025 15:04

hocam 2 husus var ikincisi daha önemli

Birincisi idare yanlış bir şey yaptı mı ? bir haksızlık hukuksuzluk ? yoksa siz yapabilir diye mi endişelisiniz ?

İkincisi ise hocam twitterda gerçekten artık yanmış çocuk fotoğraflarına bakamıyorum. cidden bakamıyorum hiç bir zulmu israil ile kıyaslamayın.


freef
Daire Başkanı
25 Haziran 2025 15:09

Proje okulu müdüründen bzzat dinledim. Çalışmayan , başarısız olan öğretmeni kanunen gönderemeseniz de siz isimlerini bildirin, bir şeyler yaparız. Demiş üstler. Sonra x çalışmayan, başarısız olan öğretmeni demek yalaka dlmayan diye tevil etmişler. Öğrenci seçme olduğu için iyi kötü bir yere geliyor zaten. Göze batan öğnetmeni günah keçisi yap gönder.

Bunlar siyonistlerden daha... neyse.. .bayramlık ağzımı açtırmasınlar.

Geçmiş olsun. Torpiliniz yoksa işe yarar yani rahat edeceğiniz xi okula gitmek için pazarlık edin. Yoksa fena zarar görürsünüz. Bunlar kuzu kılığında kurtturlar. Ama yalaka olmayın bir sonları olmayacak. 2 alemde de.


berkaydal
Şube Müdürü
25 Haziran 2025 19:32

Projelerin kabul yazılarında %99 gönüllülük esası yazar. Alın yazıyı dilekçeye ekleyin verin okul idaresine. İşinizi düzgün yapın evraklar tam olsun saatinde gelin saatinde gidin kimse size bir şey yapamaz. Yeter ki korkmayın.


muhalif çocuk
Aday Memur
26 Haziran 2025 08:24
Velev ki zorla oldu. Salağa yatın, tembellik yapın.
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