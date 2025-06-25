Zorunlu gorevlendirme

hocam 2 husus var ikincisi daha önemli

Birincisi idare yanlış bir şey yaptı mı ? bir haksızlık hukuksuzluk ? yoksa siz yapabilir diye mi endişelisiniz ?

İkincisi ise hocam twitterda gerçekten artık yanmış çocuk fotoğraflarına bakamıyorum. cidden bakamıyorum hiç bir zulmu israil ile kıyaslamayın.