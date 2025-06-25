KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler :


25 Haziran 2025 15:16
Kamu Yönetimi Mezunu

P3 puanım 84 bu puanla atanabilir miyim hangi kurumları önerirsiniz ?


suigeneris0007
Aday Memur
25 Haziran 2025 15:18
Şimdiye çoktan çşb ye atanmış olman lazımdı tercih yapmadınız mı

Kerem Kul
25 Haziran 2025 15:36

Diplomamı geçen hafta aldım o yüzden şimdiye kadar hiçbir yere başvuramadım söylediğiniz alım ne zamandı ?

suigeneris0007, 36 dk. önce
Şimdiye çoktan çşb ye atanmış olman lazımdı tercih yapmadınız mı

suigeneris0007
Aday Memur
25 Haziran 2025 15:37
anladım dediğim alım 5 ay önce falandı bende çevreye atandım 84 le ama merkezi de kadrolu akım olursa kendi şehrime geçmeyi düşünüyorum çünkü milli emlak berbat kısaca çşb tercih etme

Kerem Kul
25 Haziran 2025 15:51

Tavsiyeniz için teşekkür ederim , p3 puanını birkaç alımda kullanma hakkımız var mı onu nasıl yapıcaksınız ?

suigeneris0007, 17 dk. önce
anladım dediğim alım 5 ay önce falandı bende çevreye atandım 84 le ama merkezi de kadrolu akım olursa kendi şehrime geçmeyi düşünüyorum çünkü milli emlak berbat kısaca çşb tercih etme

suigeneris0007
Aday Memur
25 Haziran 2025 15:52
sözleşmeli olarak atanırsan merkezi de kadrolu ilanlara başvurup geçebilirsin 1 seferlik
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar Mühendisliği 2026 KPSS Başvurusu Hakkında Her ŞeyAtama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?Orman mühendisliği memurluk için elverişli bir tercih mi?Kamu Yönetimi MezunuTigem'deki elektrik mühendisleri hk2026 KPSS atama durumu Kimya mühendisliği atamaları nasıl olur?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2025/1Adalet Bakanlığı 35 Yaş Sınırını Kaldırdı, Bu Karar Tüm Bakanlıklar İçin Emsal Olmalıdır

Sözlük

geceye nahif bir beddua bırak 3 ulaşgkc 1 İyi geceler sözlük 1 Dönerse senindir dönmezse hiç senin olmamıştır. 1 güne bir söz bırak 2 Aç karnına kola içmek 1 radyo dinlemek 3 japonya 1 özledim seni 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

İstanbul'da yarın 798 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma BaşlatıldıYargıtay Üyesi İşçimen'i darp eden sanıkların cezası belli oldu2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacakTrabzon'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban öldü

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması