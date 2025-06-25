Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2025 15:43
Müdürlerin tayini ne zaman açıklanacak

Müdürlerin ve 2 müdürlerin tayini ne zaman açıklanacak

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