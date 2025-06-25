Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2025 16:06
Tayinde Komisyon Başkanı etkisi hk.

Arkadaşlar havuz tayininde komisyon başkanının etkisi oluyor mu ?

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