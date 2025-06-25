KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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25 Haziran 2025 16:21
P3 83 ile Adana'da memurluk olur mu?

Arkadaşlar merhaba,

Başlıktan da belli olduğu gibi sorum basit. 2025te diplomasını alanlarda başvuracağı için biraz çekindim. P3 83 uluslararası ilişkiler ile sizce Adana'da memurluk olur mu? Kira verdikten sonra memurluğunda pek anlamı kalmıyor gibi geldi o yüzden Adana'ya odaklandım.

Her bir yorum/fikir benim için çok kıymetli.

Teşekkürler


imagination7
Aday Memur
25 Haziran 2025 17:15

Arkadaşlar bu arada özel sektörde 51 bin maaşla çalışıyorum ama memurluk önceliğim


enginar123
Aday Memur
25 Haziran 2025 17:17

özelde 51bin e memleketinde çalısıyorsan bence memurluga çok da bakmaya gerek kalmıyor gibi

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