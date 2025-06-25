P3 83 ile Adana'da memurluk olur mu?

Arkadaşlar merhaba,

Başlıktan da belli olduğu gibi sorum basit. 2025te diplomasını alanlarda başvuracağı için biraz çekindim. P3 83 uluslararası ilişkiler ile sizce Adana'da memurluk olur mu? Kira verdikten sonra memurluğunda pek anlamı kalmıyor gibi geldi o yüzden Adana'ya odaklandım.

Her bir yorum/fikir benim için çok kıymetli.

Teşekkürler