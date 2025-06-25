Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


25 Haziran 2025 16:35
Hangi sendikaya geçmeli

Sendikadan ayrılalı 2 ay oldu şuan sendikasızım (harranlıyım) hangi sendikaya geçeceğimi bilemiyorum. Tepki göstermek için sendikasız kalayım diyorum ama 600 lirada olsa ihtiyaç duyulan bir meblağ. Sendikaların tuzağı bu para. Siz olsanız hangi büro sendikasına geçersiniz. Sarı sendikadan ayrıldım malum-sen.

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Sözlük

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