Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : supporters.


25 Haziran 2025 16:37
(yurtdışı) sağlık sigortası

selamlar,

e vize ücretine seyahat sağlık sigortası dahil ancak sağlık sigortası yaptırmalı mıyım bilmiyorum.

ne dersiniz?

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