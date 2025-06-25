Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Haziran 2025 16:44
Hizmet Puanı Hk.

Arkadaşlar, aylardır hizmet puanım aynı, bir güncelleme yok. Yarın iller arası tayin duyurusu geldiğinde hizmet puanı güncellenir mi?


yaren_sena
Aday Memur
25 Haziran 2025 18:02

Hizmet puanı yılda iki defa güncellenir. 1 Ocak ve 1 Temmuz

Toplam 1 mesaj

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