KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


25 Haziran 2025 16:50
32.dönem Sözlü mülakat anıları

Evet arkadaşlar bu forumun gördüğüm kadarıyla etkileşimi baya azalmış.

32.dönem pomem mülakatına girenler sözlü mülakat anılarınızı yazarsanız bilgi paylaşımı yapar, bir sonraki döneme girecek arkadaşlara yol göstermiş oluruz. Teşekkürler şimdiden.

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