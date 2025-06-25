Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2025 18:23
durdurmalar kabul olacak mı arkadaslar
herkese merhabalar ilişik kesmeme için dilekçe yazılanlar akıbeti ne olur sizce genel müdürlük direk keser mi eskisi gibi

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