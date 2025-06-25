Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2025 18:23
Durdurmalar kabul olacak mı?

herkese merhabalar ilişik kesmeme için dilekçe yazılanlar akıbeti ne olur sizce genel müdürlük direk keser mi eskisi gibi


Brse
Şef
25 Haziran 2025 18:36

Keser. Artık durdurma yok. Tayini çıkan gidecek. Çok büyük referanslılar hariç tabiki


Ma1ç
Aday Memur
25 Haziran 2025 18:38
teşekkürler olması gereken oluyor

Kny4246
Aday Memur
25 Haziran 2025 19:11
O Referanslılar kim acaba
Brse, Dün

Keser. Artık durdurma yok. Tayini çıkan gidecek. Çok büyük referanslılar hariç tabiki


GırgırınaPolis
Aday Memur
25 Haziran 2025 20:15

Durdurma değil de eş mazaret durumu atamalarına kadar kesmeseler bari


eg2017
Aday Memur
26 Haziran 2025 07:27

Dbk gibi yerlerden isim listesi gidenler harici yine verilen tarihde resen keserler gibi görünüyor


Ferhatsrn
Aday Memur
26 Haziran 2025 09:19
Benim eşim öğretmen, ağustosun ilk haftası belli olacam mazeret atamaları, gelen emir yazısında haziran 27'sinde ilişikler kesilecek deniyor daireyi aradım yapacak bişe yok talimat net kesilecek diyorlar .

Yigido155
Aday Memur
26 Haziran 2025 09:20

Geçen sene bizde durdurma verdik bir gecede herkesin ilişiğini kesiyorlar daha kötü oluyor. İmkanı olan süre içerisinde planını yapsın


Kny4246
Aday Memur
26 Haziran 2025 09:37
Doğudan batı mı, batıdan doğu mu peki
Yigido155, 2 saat önce

Geçen sene bizde durdurma verdik bir gecede herkesin ilişiğini kesiyorlar daha kötü oluyor. İmkanı olan süre içerisinde planını yapsın


Kny4246
Aday Memur
26 Haziran 2025 09:38
Devrem özel den yazar mısın ben yazamıyorum
Yigido155, 2 saat önce

Geçen sene bizde durdurma verdik bir gecede herkesin ilişiğini kesiyorlar daha kötü oluyor. İmkanı olan süre içerisinde planını yapsın

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