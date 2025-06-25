Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Haziran 2025 19:40
mazeret tayini

merhabalar öncelikle. Eşim dhmi de merkezi atama ile atanmış bir tekniker. İl dışı mazeret tayininde eşimin bulunduğu ile gitmek için hangi belgelere ihtiyacım var ve bunları elektronik ortamdan sisteme kendim mi yükleyeceğim yoksa elden okuluma mı vermek zorundayım?

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