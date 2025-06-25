KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2025 21:14
Hem Hukuk okuyup hem devlet memurluğu yapmak.

Değerli forum sakinleri hepinize selamlar. Bu sene ODTÜ'den Ankara Hukuk'a yatay geçiş yapacağım dolayısıyla ders devam zorunluluğum olmayacak bu nedenden ötürü hem kendimi geliştirmek, hem çevre edinmek hem de para biriktirmek için ortaöğretim kpss ile devlet memuru olmak istiyorum. Belirttiğim bu planı daha önce yapmış veya yapacak olan herkesin fikirlerini merak ediyorum iyi forumlar.

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