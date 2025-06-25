Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2025 21:18
Cumhurbaşkanlığı Koruma Hk.
kolay gelsin.. nasıl bir yer öneririz misiniz girmesi nasıl acaba ?

1.SınıfEmmiyetMemuru
Aday Memur
25 Haziran 2025 22:29
gitme pişman olursun . çalışanlar kaçma peşinde. yarını da düşün bence gitme

bkbkkk
Aday Memur
25 Haziran 2025 22:29
çok teşekkür ederim
1.SınıfEmmiyetMemuru, 33 dk. önce
gitme pişman olursun . çalışanlar kaçma peşinde. yarını da düşün bence gitme

1.SınıfEmmiyetMemuru
Aday Memur
25 Haziran 2025 22:30
+15 bin para veriyorlar ama herşey para değil cümlesinin anlam bulduğu yer. yolun açık olsun

bkbkkk
Aday Memur
25 Haziran 2025 22:31
sağol abi
Toplam 4 mesaj

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