Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Haziran 2025 21:45
3+1 Sözleşmeliler İçin ASM'ye Geçiş Sonrası Kadroya Geçiş Durumu

Arkadaşlar sözleşmeli hemşireyim. 2. yılımdayım. Asm ye geçtiğim takdirde 4b sözleşmem fesih mi olacak ? Yani 3. Yılımı doldurduğum takdirde kadroya geçebilecek miyim ? Lütfen net bilgi benimle paylaşır mısınız ?

Çok Yazılan Konular

İllerarası Tayin Hk.İller Arası Tayinİstirahat Raporu Teslimiİller Arası 26 Haziran'da AçıklanacakSağlık Mazaret ReddiZimmete DüşememeHemşire Eş DurumuEğitim Durumu Tayiniİller Arası Ne Zaman Açılır?Ortaöğretimden Lisansa Yükseltme

Sözlük

İyi geceler sözlük 1 radyo dinlemek 3 şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 1 zile basıp kaçmak 1 zaman bildiren şarkılar/türküler 1 Sen bu işten anlarsın 1 overthink saati 1 kendini bir şey zannetme 1 günün filmi 1 Aç karnına kola içmek 1

Son Haberler

Bakan Yumaklı İzmir'deki yangın OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde takip ediyorSPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladıİklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulundaİstanbul'da 798 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecekAnkara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması