Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Haziran 2025 22:53
yıllık izni olmayan personelin mazeret izni ( 2.defa)
yıllık iznim yok. ikinci 10 günlük mazeret izni, bir sonraki yılın izninden mi düşüyor ?

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