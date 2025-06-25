Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2025 23:54
Maaş hesaplaması yapılırken adaletli davranılması hk.

Aşağıda, 2025 yılı Ocak zammıyla geçerli olan bazı memur maaşlarını ve bu maaşların tahmini saatlik ücretlerini hesapladım.

Ocak 2025?te yapılan zamlar sonrası en düşük memur maaşı ile polis memuru maaşı için saatlik kazancı şöyle hesapladım:

Ocak 2025 itibarıyla net en düşük memur maaşı: 45.531&#8239;&#8378;

Saatlik kazanç: 284,57&#8378;/saat

Ocak 2025 dönemi için ortalama en düşük polis memuru maaşı: 56.000&#8239;&#8378;

Saatlik kazanç: 233,33&#8378;/saat

Polis olarak, en düşük memur maaşından saatlik;

284,57&#8378;/saat - 233,33&#8378;/saat= Saatlik 50,67 lira az kazanıyoruz.

Devletimiz polislerinin maaşını ocak ayında saatlik olarak en düşük memur maaşı ile hesaplamış olsaydı ve yine 160 saat sonrasına ek mesai ücret uygulamış olsaydı. Yani devletimizin kendi belirlemiş olduğu, 160 saat sonra fazla mesai ücreti, saatlik ücretin %50 fazlası olarak hesaplasaydı şöyle bir durum oluşacaktı;

Eğer polis memuru, en düşük memurla aynı saatlik ücretle ve fazla mesaisi %50 zamlı olarak ücretlendirilseydi:

Maaşı 79.679,80 TL olurdu.

Mevcut durumda ise maaşı 56.000 TL, yani:

Fark:

79.679,80&#8722;58.000=23.679,80&#8378;

Sözün bittiği yerdir.

İyi forumlar.


berkemal61
Aday Memur
25 Haziran 2025 23:59

Maalesef TL simgesini algılayamadığı için sistem rakamlarda bir karmaşıklık olmuş. Özetle; Polis maaşı, En düşük memur maaşına dahi sabitlenseydi ocak ayında, ve 160 saat sonrası her çalışma saatimiz devletin belirlemiş olduğu %50 fazlası ile ücretlendiriyseldi;

en düşük polis maaşı 56.000 değil, takribi 80.000 lira olacaktı.


memur3428
Daire Başkanı
26 Haziran 2025 00:01

Eksi veren arkadaş en içten selamları iletiyoruz...


Siskentli
Aday Memur
26 Haziran 2025 00:28

Kardeşim inan bu hesabın daha incesi senden daha iyi yapiyorlardır, yani biliyorlardir, polis sahipsiz polis öksüz polis gariban polis hickimsenin sevmediği ama dotosşu dara gelince elinayagi öpülesi meslektir. Canını aileni çocuklarını ortaya koyarak icra edilen bir meslek mensubunun aldığı ücret bumu olmalı, hangi meslek canını ortaya koyarak mesleğini icra ediyor, ah ah şimdi yaşım 20 22 olacaktı ama geçti koca ömrüm gitti gençliğim heba oldu. Allah c.c geride kalanlara sabır versin

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