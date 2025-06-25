Maaş hesaplaması yapılırken adil olunması

Aşağıda, 2025 yılı Ocak zammıyla geçerli olan bazı memur maaşlarını ve bu maaşların tahmini saatlik ücretlerini hesapladım.

Ocak 2025?te yapılan zamlar sonrası en düşük memur maaşı ile polis memuru maaşı için saatlik kazancı şöyle hesapladım:

Ocak 2025 itibarıyla net en düşük memur maaşı: 45.531 ₺

Saatlik kazanç: 284,57₺/saat

Ocak 2025 dönemi için ortalama en düşük polis memuru maaşı: 56.000 ₺

Saatlik kazanç: 233,33₺/saat

Polis olarak, en düşük memur maaşından saatlik;

284,57₺/saat - 233,33₺/saat= Saatlik 50,67 lira az kazanıyoruz.

Devletimiz polislerinin maaşını ocak ayında saatlik olarak en düşük memur maaşı ile hesaplamış olsaydı ve yine 160 saat sonrasına ek mesai ücret uygulamış olsaydı. Yani devletimizin kendi belirlemiş olduğu, 160 saat sonra fazla mesai ücreti, saatlik ücretin %50 fazlası olarak hesaplasaydı şöyle bir durum oluşacaktı;

Eğer polis memuru, en düşük memurla aynı saatlik ücretle ve fazla mesaisi %50 zamlı olarak ücretlendirilseydi:

Maaşı 79.679,80 TL olurdu.

Mevcut durumda ise maaşı 56.000 TL, yani:

Fark:

79.679,80−58.000=23.679,80₺

Sözün bittiği yerdir.

İyi forumlar.