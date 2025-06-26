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26 Haziran 2025 00:15
AÖF 11 ayda bitirme soru

Merhaba, Açıktan 11 ayda ön lisans bitirilme imkanı var ortak dersleri saydırdıktan sonra peki yeni başlamış biri güz döneminde ortak derslerden birini geçememişse ve o dersten muaf sayılmasa sadece(bu dersi açıktan güz döneminde okuyup alsa tek ders olarak) diğer ortak derslerden güz ve bahar döneminde muaf sayılsa yine 11 ayda bitirebilir mi?


Taiga
Memur
26 Haziran 2025 00:43

3 dersten de muaf olunca bile ucu ucuna 1 senede mezun olunabiliyor şeklinde biliyorum ben. Ne anlatmak istediğini tam olarak anlamadım ama Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden birisinden bile muaf olmamışsanız 1 senede bitmez. Erinmedim hesap yaptım: 120 kredi başarmamız lazım mezuniyet için. 27 kredi I. yarıyıl dersleri 3 çift 3 kredilik ortak dersler: yani 3*2*3. Bir dönem de 45 kredilik ders alabiliyoruz. II. dönem 45 krediyi doldurduğumuzu düşünelim. yaz okulunda da 5 ders alabiliyoruz. Dersler genellikle 6 kredi oluyor. Yani 6*5 oluyor. 27+3*2*3+45+6*5=120 yapıyor. Yani dediğim gibi ucu ucuna. Bir dersten bile kalırsanız veya muaf olmadığınız ders varsa 1 senede bitiremezsiniz.

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AÖF 11 ayda bitirme soru

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