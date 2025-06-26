AÖF 11 ayda bitirme soru

3 dersten de muaf olunca bile ucu ucuna 1 senede mezun olunabiliyor şeklinde biliyorum ben. Ne anlatmak istediğini tam olarak anlamadım ama Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden birisinden bile muaf olmamışsanız 1 senede bitmez. Erinmedim hesap yaptım: 120 kredi başarmamız lazım mezuniyet için. 27 kredi I. yarıyıl dersleri 3 çift 3 kredilik ortak dersler: yani 3*2*3. Bir dönem de 45 kredilik ders alabiliyoruz. II. dönem 45 krediyi doldurduğumuzu düşünelim. yaz okulunda da 5 ders alabiliyoruz. Dersler genellikle 6 kredi oluyor. Yani 6*5 oluyor. 27+3*2*3+45+6*5=120 yapıyor. Yani dediğim gibi ucu ucuna. Bir dersten bile kalırsanız veya muaf olmadığınız ders varsa 1 senede bitiremezsiniz.
3 dersten de muaf olunca bile ucu ucuna 1 senede mezun olunabiliyor şeklinde biliyorum ben. Ne anlatmak istediğini tam olarak anlamadım ama Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden birisinden bile muaf olmamışsanız 1 senede bitmez. Erinmedim hesap yaptım: 120 kredi başarmamız lazım mezuniyet için. 27 kredi I. yarıyıl dersleri 3 çift 3 kredilik ortak dersler: yani 3*2*3. Bir dönem de 45 kredilik ders alabiliyoruz. II. dönem 45 krediyi doldurduğumuzu düşünelim. yaz okulunda da 5 ders alabiliyoruz. Dersler genellikle 6 kredi oluyor. Yani 6*5 oluyor. 27+3*2*3+45+6*5=120 yapıyor. Yani dediğim gibi ucu ucuna. Bir dersten bile kalırsanız veya muaf olmadığınız ders varsa 1 senede bitiremezsiniz.