Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.


26 Haziran 2025 00:30
Akıl sağlığı izni

Arkadaşlar ben 1 yıla yakındır anksiyete ve majör depresyon çekiyorum Allah düşmanımın başına vermesin çok zor

Çok şükür memurluğa tam engel olmuyor ama birlikte çalıştığımız insanlar anlayışsız olduğu için iyileşme sürecini baltalıyor bizim maaş kesilmeden ne kadar izin alma imkanınız var ve bunun için ne gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

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