Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


26 Haziran 2025 00:34
4/B Sözleşmeli Personel Ek İş Yapma Mevzusu

Merhaba Arkadaşlar

Ben Adalet Bakanlığı'nda 4/b sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Şuanda yıllık izindeyim. Hafta sonu ek iş yapmaya şehir dışına gittim. SGK yapmayın dedim ama bir gün için ise giriş çıkış yapmışlar, telefonuma mesaj geldi aynı şekilde e devlette SGK menüsünden ise giriş çıkış kısmında ise giriş çıkış bilgilerinden çıkıyor. Ama prim ödemeyeceklerini söylediler. SGK hizmet dökümünden temmuz ayına daha girilmediği için çıkmıyor, belki temmuzda prim dökümü ekranında da çıkar, kurumum da her yıl düzenli olarak SGK dan hizmet dökümü istiyor. Sizce durumu düzeltebilir miyim daha üzerinden bir hafta geçmedi veya bu durum bana ne gibi bir problem oluşturur, nasıl bir yol izlemeliyim, yapabileceğim birşey var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim.


E.Kayı Han
Editor
26 Haziran 2025 00:41

Sehven yapıldığını söylesinler. Yoksa başın belaya girer.


jackreacher52
Aday Memur
26 Haziran 2025 00:42

1. Durumun Hukuki Analizi ve Olası Riskler

4/B Statüsünde Çifte Sigortalılık Yasak: 5510 sayılı Kanun'un 4/1-c kapsamındaki kamu görevlileri (4/B sözleşmeliler dahil), aynı anda birden fazla işte sigortalı olamaz. Ek iş yaparken SGK'ya işe giriş bildirimi yapılması, mevzuata aykırılık oluşturur ve idari soruşturma riski doğurur .

Prim Ödenmemesi Sorunu Çözmez: Ek işverenin "prim ödemeyeceğiz" demesi, kaydın sistemde görünmesini engellemez. Bu kayıt, SGK hizmet dökümünüze yansıyabilir .

Disiplin Cezası Riski: Kurumunuzun hizmet dökümü talebi sırasında bu kayıt tespit edilirse, 657 sayılı DMK'nın 125. maddesi uyarınca disiplin soruşturması açılabilir (uyarma-kınama-maaş kesme gibi yaptırımlar söz konusu) .

2. Acil Çözüm Önerileri

Ek İşverenle İletişim: Derhal ek iş yaptığınız işyerine ulaşın ve SGK'ya yapılan işe giriş bildirimini iptal etmelerini talep edin. Girişin "hata ile yapıldığı" gerekçesiyle düzeltme başvurusu yapmalarını sağlayın. Bu işlem, SGK sisteminden kaydın silinmesi için şarttır .

SGK'ya Doğrudan Başvuru: Ek işveren düzeltme yapmazsa, SGK İl Müdürlüğü'ne bizzat başvurun. Yanınızda şu belgeleri götürün:

Yıllık izin olduğunu kanıtlayan belge (izin onay yazısı),

Ek işte çalıştığınız güne ait fiili çalışma olmadığını gösteren imzalı beyan (örneğin: "1 günlük danışmanlık yapılmıştır, sigortalılık gerektirmez" ibaresi) .

ALO 170 Destek Hattı: SGK'nın ALO 170 hattını arayarak durumu anlatın ve "tescilden düşme talebi" oluşturun. Merkez sisteminden müdahale edilmesini sağlayın .

3. Hizmet Dökümüne Yansıması Halinde Yapılacaklar

Dökümde Kayıt Çıkarsa: SGK hizmet dökümünüzde bu giriş görünürse:

SGK'ya İtiraz Yazısı verin (süre sınırı yok),

Hizmet Düzeltme Talebi yapın,

İtiraz reddedilirse idare mahkemesinde dava açın (dava açma süresi 60 gün) .

Kuruma Açıklama: Kurumunuz hizmet dökümünü sorarsa, proaktif davranarak durumu belgelerle açıklayın. Örneğin: "SGK'ya hatalı bildirim yapıldı, düzeltme süreci başlatıldı" yazılı beyan sunun 15.

&#128204; 4. Gelecekte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ek İşte SGK Bildirimi Yapılmaması: Yıllık izinde bile olsa, 4/B statünüz devam ettiği sürece ek işverene "SGK bildirimi yapılmaması" şartını yazılı olarak kabul ettirin.

Fiili Çalışma ve SGK İlişkisi: Ek işte fiilen çalışsanız dahi, SGK bildirimi yapılırsa disiplin cezası riski doğar. Bu nedenle ücretli işlerde danışmanlık/sözleşmeli gibi sigortasız modelleri tercih edin.

&#128142; Sonuç

Mevcut durumda yapılacak en etkili çözüm, ek işverenin SGK kaydını iptal ettirmesini sağlamak ve SGK'ya düzeltme başvurusu yapmaktır. Bu işlem bir hafta içinde tamamlanırsa, hizmet dökümünüze yansımadan sorun çözülebilir. Kayıt döküme geçerse, yukarıdaki hukuki yollarla mücadele edebilirsiniz. SGK'nın son dönemdeki "vatandaş odaklı" yaklaşımı 15, durumunuzun makul gerekçelerle çözülme şansını artırmaktadır.

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