Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Haziran 2025 00:57
Derece kademe hesaplama

2011 sml çıkışlıyım herhangi bi ünv okumadim 2022 Mayıs ayında atandım sağlık bakanlığına su an derece kademem 11/2 yaz okulunda mezun olduğum takdirde derece kademem ne olur emsallik durumu göstermem gerekir mi ? Bilenler yazar ise çok sevinirim ..

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