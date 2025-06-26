İngilizce Öğretmenliği sistem ne durumda

Merhaba, 2018 Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) lisans mezuyum. Pedagojik Formasyon almadım. O gündem bugüne kadar Kpss dahil sınavlarla hiç alakam olmadı. Bu yıl öğretmen olmak için sınavlara gireyim dedim ama her şey o kadar değişmiş ki. Sizden ricam ben şimdi hangi tarihte hangi sınavlara gireceğim konusunda bana destek olabilir misiniz? Bir de formasyon olmadan oluyor mu oluyorsa şu an bu şekilde öğretmen olursam hangi statüde atamam oluyor ve maaşlar nasıl?