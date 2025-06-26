İliçi ve ildışı bu madde ile imkansız hale getirilmiştir.

3. Madde: Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir.

İKİNCİ İL İÇİ VE İL DIŞI İSTEYEN ARKADAŞLAR BU MADDE BURADA KALDIĞI MÜDDETÇE İKİNCİ İL İÇİ DE OLSA YEDİNCİ İL DIŞI DA OLSA YER AÇILAMAYACAĞININ FARKINDA DEĞİLLER Mİ ?

Bu nasıl bir sistem tıkamaktır ? Bu sıra tayininin mantık dışılığı ortadadır.

Diyelim ki Temmuz ayında yönetici atama veya emekli durumundan oluşan bir boşluk oluştu. Duyuruda yer alan yukarıda yazdığım maddeye göre kontenjan oluşamayacağından Özür il içi ve özür il dışına kapalı olacaktır.

Daha vahim olan nedir peki. 12 Ağustosa kadar saklanan yerler için sıra çalışacak ve yönetici atama ve emekliden oluşan boşluklar dolacak. Bu boşluklara gelen yerlerin yeri boş kalacak ama geçmiş olsun özür tayinleri çoktaaan bitmiş olacak. Fikri olanlara bırakılan bir uygulama olmuş.

@Yusuf__Tekin

@RTErdogan

@EgitimBirSen

@turkegitimsen