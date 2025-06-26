Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 07:35
İli çi özür ve il dışı özür ve ikinci il dışı bu madde ile imkansız hale getirilmiştir.

3. Madde: Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir.

İL İÇİ ÖZÜR VE İL DIŞI ÖZÜR HATTA İKİNCİ İL DIŞI İSTEYEN ARKADAŞLAR BU MADDE BURADA KALDIĞI MÜDDETÇE İKİNCİ İL İÇİ ÖZÜR DE OLSA YEDİNCİ İL DIŞI DA OLSA YER AÇILAMAYACAĞININ FARKINDA DEĞİLLER Mİ ?

Bu nasıl bir sistem tıkamaktır ? Bu sıra tayininin mantık dışılığı ortadadır.

Diyelim ki Temmuz ayında yönetici atama veya emekli durumundan oluşan bir boşluk oluştu. Duyuruda yer alan yukarıda yazdığım maddeye göre kontenjan oluşamayacağından Özür il içi ve özür il dışına kapalı olacaktır.

Daha vahim olan nedir peki. 12 Ağustosa kadar saklanan yerler için sıra çalışacak ve yönetici atama ve emekliden oluşan boşluklar dolacak. Bu boşluklara gelen yerlerin yeri boş kalacak ama geçmiş olsun özür tayinleri çoktaaan bitmiş olacak.

Fikri olanlara bırakılarak hazırlanan bir duyuru olmuş.

@Yusuf__Tekin

@RTErdogan

@EgitimBirSen

@turkegitimsen


spock
Genel Müdür
26 Haziran 2025 08:23

Ben ne sıracıyım ne özür grubuyum ama yorumum şöyle olur: yirmi yıldır sıracılar bekliyor. biraz da mazeretçiler bekleyiversin.

ya da aile birliğinizi doğuda sağlayıversinler. atanana kadar "bu bayrağın dalgalandığı her yerde çalışırım" diyenler atandıktan sonra değişiyor bir anda. anayasal hak falan demeye başlıyorlar.

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