Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 08:14
Mobbing acil yardım ..

Arkadaşlar, müdür bana odul için kasıtlı olarak 91 puan verip, diğer arkadaşlarıma 100 verdiğini söyledi..bu konuda ilçe milli eğitim müdürlüğü ne nasıl bir dilekçe yazmam lazım ???


mhmet22
Aday Memur
26 Haziran 2025 08:16

Adaylık puanı mi ne puanı hocam

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