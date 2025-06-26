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Editörler : supporters.


26 Haziran 2025 09:07
Bilen yorum yapabilir mi. Fiat palio hakkında?

Arkadaşlar her gün gidis gelis toplam 80 km yol yapıyorum bütcemde cok yok 250-300 bin tl bandına fiat palio 2002 model üstü 1.2 16 valf bakıyorum yada 1.3 multijet 1.4 bakıyorum cogunluk ise gidis gelis icin kullanacagım.Fiat paliolar nasıldır önerirmisiniz?


E.Kayı Han
Editor
26 Haziran 2025 10:37

İkinci el ve eski model araba. Temizini bulduğun her araba iyidir önemli olan temizini bulmak.


Magentha
Aday Memur
26 Haziran 2025 10:41

sıfır aldım yıllar öne, 15 sene de kullandım, merak ettiğiniz tam olarak nedir?


Magentha
Aday Memur
26 Haziran 2025 10:46

1,3 multijet dizel işini görür ama km ye takılmazsan

Toplam 3 mesaj

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