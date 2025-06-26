Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 10:21
Eş durumu iş yeri belgesi

IL içi eş durumu yapacağım, eşimin iş yerinin faaliyette olduğunu gösteren belge vergi dairesinden e imzali olsa yetiyor mu yoksa ticaret odasından Islak imzalı mi almalıyım

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