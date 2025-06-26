Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 11:14
Eş durumu tayini

1 yil önce eş durumuyla tayi̇n gi̇tti̇m eşi̇mi̇n i̇l i̇çi̇nde başka yere tayi̇n olma durumu var. tekrar eş durumu i̇çi̇n tayi̇n talebi̇nde bulunmam i̇çi̇n beklemem gereken bi̇r süre var mi ben kadrolu sağlik memuruyum eşi̇m de askeri̇ personel

Editör Notu : Konu başlıklarını ve konu içeriğindeki mesajları küçük harflerle yazın lütfen.


benyazarken
Aday Memur
26 Haziran 2025 11:27
ikinci defa eş tayini istemek için geçmesi gereken süre 1 yıl
Toplam 1 mesaj

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