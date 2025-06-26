Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
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26 Haziran 2025 11:43
Kurumlar arası geçiş süreci

Merhaba. Yaklaşık 2 ay önce Valilik ile görüşüp valilik ricası ile SGK'dan MEB'e geçiş dilekçesi vermiştim. %96 engelli olduğumdan dolayı evime ve aileme yakın yerde çalışmak zorundayım. 1 ay önce MEB personel atamadan arayıp kimlik fotokopisi, sicil, mezuniyet belgesi istediler. Daha sonra bir gelişme olmadı. Bu süre. olumlu ya da olumsuz ne kadar sürüyor bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

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