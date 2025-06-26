Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 12:28
Sağlık mazeret tayin

Mart ayında sağlık mazaret dilekcesi göndermistik Dilekçeye cevap gelmeyince bakanlığı aradigimda dosyaniz karal kurul'da bekliyor dediler Tayinler açıklandı Nas tayini yazmadım Nas tayinlerine baktigimda ismim yoktu Bana ayrıca dilekçe yoluyla yazi mi gelir.Yoksa olumsuz mu olmuştur?

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