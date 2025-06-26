Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 12:35
Bilen birisi bu sorumu cevaplayabilir mi?

Şimdi arkadaşlar geçen sene A ilinde 3 yıllık promosyon ücreti aldım. Bu sene B iline tayinim çıktı ve 6 ay sonra yeni promosyon anlaşması yapılacak. Ben de alabilir miyim bunu? Yoksa hayır sen zaten önceden aldın derler mi


Ömer Oktay
Aday Memur
26 Haziran 2025 12:46
alırsınız

egop0
Memur
26 Haziran 2025 12:50

Alırsınız


kajmeran86
Şef
26 Haziran 2025 12:51

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının "Banka Promosyonları" konulu 15/05/2014 tarih ve 1946247 sayılı yazısında belirtmişler hocam. Yeni görev yerinde alınabilir.


VHKİ-MEB
Şef
26 Haziran 2025 13:03
Bildiğim kadarıyla bir yerden bir yere gitmeyke alakalı değil, anlaşılan banka değiştikçe alırsınız
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