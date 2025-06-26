Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 13:18
Ortaokulda sınıf rehber öğretmenliğini bırakabilir miyim?

Arkadaşlar ortaokulda öğretmenim üç yıldır bir sınıfın sınıf öğretmeniyim . Fakat çok bunaldım gelecek sene Sınıfı bırakmak istiyorum idareye dilekçe yazsam kabul olur mu. Süreç nasıl işliyor bilgisi olan var mı acaba yoksa devam etmek zorunda mıyım?


Sakaryalı540
Şef
26 Haziran 2025 14:12

Seneye mezun edeceksin tahminimce değişim yapmazlar. Seneye mezun et sonraki sene dinlen tabi yeterli öğretmen sayısı varsa. Mantıken bakarsan 3 sene sende olan bir sınıfın başka birine vermeleri sıkıntılı olabilir öğrencileri tanı veliyi tanı falan uzun hikaye idare uzun hikaye sevmez kısa olan hikâye makbuldür. Seneye sende sınıf öyle hazırlan. Ciddi bir problem olsa idi değişim yapılırdı yoksa değişim yapmanın bir anlamı yok

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)YKS Görev Ücreti ne zaman ödenir? (2025)Soruşturmadan 2 ay sonra okul değişikliği cezası verilmesiProje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun?Yaz tatilinde ek ders verilmeye devam edilmelidir.Psikiyatrik engel durumu KVKK kapsamında mıdır?İl içi tayinde ilişik kesme süresiBilen birisi bu sorumu cevaplayabilir mi?Zümreler çevrimiçi mi yüzyüze mi olacak? (2025)

Sözlük

gözyaşı 1 neslin devamı dürtüsünün tezahürleri 1 duvar örmek 2 Kadınlar Kocalarına Yemek Yapmak Zorundamıdır 4 bozuk plak gibi sayıklamak 1 bende hiç günah yok kabahat sende 1 Birini kırmadan reddetmenin yolu 2 türk insanı ölçü birimleri 1 huzur veren insan 1 gassal 4

Son Haberler

KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyorKamu İşçilerine İkinci Zam Teklifi Yarın AçıklanacakKPSS A Grubu Başvuru Kılavuzu Yayımlandı2025-ALES/2: Sınava Giriş Belgeleri Erişime AçıldıBeyin Ölümü Sonrası Organ Bağışı Üç Hastaya Umut Oldu

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması