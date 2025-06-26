Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


26 Haziran 2025 13:30
Ankara Türk Şeker Fabrikası

Merhabalar Ankara şeker fabrıkasında mülakata gireceğim mekaniker buhar kazanı teknikeri olarak çalışma şartları imkanları nelerdir çalışan arkadaşlar bilgi verebilirmi olanakları vs ile ilgili

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