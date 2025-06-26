Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 14:04
İsteğe bağlı il içi tayininde farklı ilçeye tayin durumunda yolluk verilir mi?

İstanbul'un yan yana olan iki ilçesi arasında il içi isteğe bağlı tayin durumunda yolluk verilir mi? Net bilen var mı acaba ?

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