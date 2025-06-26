KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 14:47
Bilen birisi cevaplayabilir mi kpss a grubu

Yaşım 25 lisans mezunuyum bu yıl eylülde kpss a grubu sınavına gireceğim fakat geçen hafta yks sınavına da girdim çok güzel geçti üniversite tercihi yaparsam aynı zamanda kpss sürecini de ilerletebilir miyim malum kurum sınavı atama falan uzun sürüyor


Ömerfaruk63
26 Haziran 2025 14:48

Muhtemelen üniversitenin bahar dönemi başlayınca atama süreci biticek

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