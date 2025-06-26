Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2025 14:47
İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.

Malum sendika gitsinde işçilerin sendika Başkanından sendikacılık nasıl olur öğrensin. Adam istediğini alacak memurlarda ağzını ayırıp bakakalacak. Bunu not alın.

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